Mertens opnieuw de grote man met twee doelpunten en een assist

Napoli heeft zondag op de 35e speeldag van de Italiaanse Serie A een 3-0 overwinning geboekt tegen Cagliari. Uitblinker Dries Mertens scoorde op zijn dertigste verjaardag twee doelpunten en deelde een assist uit.

Napoli had veel overwicht tegen een mak Cagliari. Al in de tweede minuut opende Mertens van dichtbij de score. Na de rust verdubbelde de Rode Duivel in de 49e minuut de voorsprong met een lage schuiver vanop de rand van de zestien. De thuisploeg besliste de wedstrijd in de 67e minuut. Mertens loodste Insigne met een subtiele stifter door de buitenspelval, de Italiaanse winger scoorde de 3-0.



Tien minuten later werd Mertens onder luid applaus van het thuispubliek naar de kant gehaald. In de blessuretijd scoorde Diego Farias de eerredder voor Cagliari. In de stand springt Napoli over AS Roma naar de tweede plaats. De Romeinen moeten zondag nog op bezoek bij AC Milan.