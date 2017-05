Monaco heeft geen kind aan Nancy

Monaco is zaterdag met 0-3 gaan winnen op het veld van Nancy. Nabil Dirar speelde de hele wedstrijd op de rechtsachter.

Een owngoal van Tobias Badila Kouendolo (4.) zette Monaco meteen op rozen. Bernardo Silva (40.) en Thomas Lemar (86.) dikten aan tot de 0-3 eindstand. Monaco blijft zo leider met 86 punten,3 meer dan PSG, dat al een wedstrijd meer speelde.



Rode Duivel Thomas Meunier maakte eerder zaterdag bij PSG de wedstrijd vol. Lucas Moura (32.) opende van dichtbij de score. Terwijl Blaise Matuidi geblesseerd tegen de grond lag, profiteerde Marco Verrati (35.) van het tumult om de score met een heerlijke knal te verdubbelen. Na de pauze maakte Edinson Cavani (76.) na een knap uitgespeelde aanval de 3-0. Nadat Cavani in de 80e minuut een strafschop tegen de Bastia doelman had getrapt, zette ook Marquinhos (82.) na knap voorbereidend werken van Lo Celso zijn naam op het scorebord. Cavani (89.) legde met zijn 33e competitietreffer de 5-0 eindstand vast.



Ook de nummer negen uit de Ligue 1, Guingamp, won zaterdagavond makkelijk. Het versloeg Dijon in eigen huis met 4-0. Nil De Pauw mocht bij de thuisploeg invallen in de 86e minuut. Jimmy Briand (4. en 64.) en Yannis Salibur (55. en 59.) zorgden voor de doelpunten.