Tottenham houdt titelstrijd spannend na derbyzege

Tottenham heeft de Londense derby in de Premier League tegen Arsenal gewonnen met 2-0. In de stand naderen de Spurs tot op vier punten van leider Chelsea.

Bij Tottenham stonden Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld aan de aftrap, Mousa Dembélé kwam in de 79e minuut tussen de lijnen. De Spurs namen het heft op White Hart Lane meteen in handen. Al in de eerste minuut van de wedstrijd testte Harry Kane de handschoenen van Cech. Arsenal hield echter stand, vooral omdat Dele Alli en Christian Eriksen van dichtbij nalieten de score te openen. Op slag van rust probeerde Vertonghen het met een plaatsbal, Cech hield de 0-0 ruststand op het scorebord.



Na de thee maakte Alli zijn misser uit de eerste helft goed. In de herneming schoof hij in de 55e minuut de 1-0 tegen de netten. Harry Kane verdubbelde drie minuten later vanaf de penaltystip de score, nadat de spits zelf de strafschop had uitgelokt. Voor Kane was het zijn 21e competitietreffer van het seizoen, dat zijn er drie minder dan topschutter Romelu Lukaku. Ook Alderweireld wilde nog een doelpuntje meepikken, maar Cech bracht redding op zijn harde kopstoot.



In de stand verkleint Tottenham (77 punten) zijn achterstand op leider Chelsea (81) opnieuw tot vier punten. Beide ploegen moeten nog vier competitieduels afwerken. De Blues wonnen eerder op zondag met 0-3 op het veld van Everton. Arsenal (60) is zesde.