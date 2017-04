Marcelo redt Real, Granada degradeert

Real Madrid heeft zaterdag op de 35e speeldag van de Primera Division in het slot de drie punten thuisgehouden tegen Valencia (2-1). De Madrilenen nemen zo opnieuw drie punten voorsprong op concurrent Barcelona. Zakaria Bakkali mocht bij de bezoekers een minuut voor tijd invallen.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Koninklijke toen Cristiano Ronaldo de thuisploeg na 27 minuten op voorsprong kopte. Na rust kwam er echter zand in de machine van Real. Ronaldo miste op het uur een strafschop en dat brak de Madrilenen (bijna) zuur op. Parejo krulde voor Valencia acht minuten voor tijd een vrijschop tegen de touwen. Maar Real gaf niet op en linksachter Marcelo bezorgde de Koninklijke vier minuten voor het einde alsnog de volle buit.



In het klassement telt Real Madrid nu opnieuw drie punten meer dan FC Barcelona. Momenteel hebben beide teams evenveel wedstrijden gespeeld, maar Barcelona speelt later op de avond (20u45) nog de stadsderby bij Espanyol.



DEGRADATIE



Granada speelt volgend seizoen in de Spaanse tweede klasse. Het team uit Andalusië verloor zaterdag met 2-1 bij Real Sociedad en is mathematisch uitgeteld in de strijd om het behoud.



Vela (45.) en Juanmi (84.) vonden voor de thuisploeg de weg naar doel, tussendoor scoorde Ramos (65.) voor Granada tegen.



Door de nederlaag telt Granada, negentiende en voorlaatste in de stand, tien punten minder dan Leganés dat op een zeventiende en veilige stek staat. Met nog drie matchen voor de boeg een onoverbrugbare kloof voor de 'Nazaríes'.



Medio april ontsloeg Granada nog zijn trainer Lucas Alcaraz, en verving hem door Tony Adams. Maar ook de voormalige Engelse international kon de ploeg niet uit het slop halen.