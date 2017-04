OHL gered, Lommel United degradeert naar amateurklasse

Oud-Heverlee Leuven heeft zich verzekerd van het behoud in 1B, Lommel United degradeert naar de eerste amateurklasse. Op de laatste speeldag in de play-downs van de Proximus League trok OHL vrijdag met 1-0 aan het langste eind.

De Limburgers moesten winnen in het Eneco-stadion om de degradatie af te wenden. Voor OHL volstond een gelijkspel. Dat inspireerde beide teams aanvankelijk niet tot avontuurlijk voetbal. In de 54ste minuut maakte de thuisploeg een erg belangrijke treffer. Jovan Kostovski kopte na een eerste corner op de paal. Bij de volgende hoekschop frommelde de aanvaller dan toch het leer voorbij Jesse Bertrams, al leek het toch een eigen doelpunt van Cauwenberg. De troepen van Dennis van Wijk gingen op zoek naar de 2-0, Bertrams duwde een afstandsschot van Siebe Horemans over zijn kooi.



Lommel, dat tot vrijdag in de play-downs 10 op 15 behaalde, kreeg nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Maar de volley van de vrijstaande Christophe Bertjens ging de mist in. Lommel United greep naast de noodzakelijke driepunter en moet volgend seizoen in het amateurvoetbal aan de bak. De plaats van de Limburgers in 1B wordt ingenomen door Beerschot-Wilrijk.



De overbodige wedstrijd Cercle Brugge - Tubeke eindigde op 1-1. Tubeke beÃĢindigt de play-downs bovenaan met 24 punten, voor OH Leuven (23 ptn), Cercle Brugge (23) en Lommel United (19).