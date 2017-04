Tottenham blijft in het spoor van Chelsea

Tottenham heeft woensdag op de 34ste speeldag in de Engelse Premier League een overwinning geboekt op het veld van Crystal Palace en blijft daardoor in het spoor van leider Chelsea.

Christian Eriksen (78.) scoorde met een knap schot vanop 25 meter het enige doelpunt in het Londense Selhurst Park. Bij Crystal Palace stond Christian Benteke aan de aftrap, na 80 minuten werd de spits vervangen. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen maakten de partij vol voor de Spurs, Mousa Dembélé werd bij de start van de tweede helft naar de kant gehaald. Door de overwinning verkleint Tottenham de kloof met leider Chelsea tot 4 punten.

Sunderland heeft een 1-0 nederlaag geleden op het veld van degradatieconcurrent Middlesbrough. Voor Sunderland is de degradatie op een mirakel na niet meer te vermijden, 'Boro' behoudt een waterkans op een verlengd verblijf in de hoogste voetbalafdeling in Engeland.

Marten de Roon scoorde in de achtste minuut al het enige doelpunt van de degradatiepartij. Jason Denayer, door Manchester City uitgeleend aan Sunderland, speelde de hele wedstrijd. Adnan Januzaj, uitgeleend door Manchester United, kwam in de 77ste minuut tussen de lijnen. Sunderland is met 21 punten en nog vijf wedstrijden te spelen laatste in de stand. De kloof met Hull City, op de 17de plek net boven de degradatiestreep, bedraagt al 12punten. Middlesbrough verzamelde 27 punten en heeft 6 punten minder dan het veilige Hull.