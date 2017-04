Verlies en blessure voor Carrasco

Atletico Madrid heeft op de 34ste speeldag in de Spaanse Primera Division duur puntenverlies geleden. De Madrilenen verloren van Villarreal met 0-1. Yannick Carrasco kwam bij de thuisploeg in minuut 56 op het veld, maar moest een kwartier later alweer naar de kant met een pijnlijke schouder.

Soriano (82.) scoorde in de slotfase de winnende treffer voor Villareal. Atletico (68 punten) blijft in de stand derde, achter Barcelona en Real Madrid die beiden 75 punten hebben. Op vier speeldagen van het einde lijken Carrasco en co dus de laatste titelhoop te mogen opbergen, ook al omdat Barça en Real respectievelijk een en twee matchen minder op de teller hebben staan.



Bovendien kan Atletico donderdag bijgebeend worden door Sevilla, dat dan Celta de Vigo ontvangt. Villarreal is vijfde met zestig punten.