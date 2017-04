Chelsea vergroot voorsprong op Tottenham, Hazard scoort opnieuw

Chelsea heeft op de 34e speeldag Southampton geklopt met 4-2. Dankzij de zege vergroten The Blues aan de kop van de stand hun voorsprong op eerste achtervolger Tottenham tot zeven punten, maar de Spurs spelen woensdag nog bij Crystal Palace.

Eden Hazard (5.) ontbond onmiddellijk zijn duivels, en trapte de eerste kans op een pas van Diego Costa knap overhoeks binnen. Southampton was niet aangeslagen en Romeu (24.) zorgde voor de gelijkmaker. Maar nog voor de rust kopte Cahill (45.+1) de 2-1 op het bord. Diego Costa (53. en 89.) stelde na de pauze de zege veilig. De 4-2 van Bertrand (90.+4) was er een voor de statistieken.



Thibaut Courtois keepte de hele match, terwijl Eden Hazard in het slot een applauswissel kreeg. De Rode Duivel scoorde tegen Southampton zijn vijftiende competitietreffer, nooit scoorde Hazard meer goals in de Premier League. Michy Batshuayi bleef op de bank.