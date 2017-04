Amsterdam ArenA wordt Johan Cruijff ArenA

De Amsterdam ArenA gaat de Johan Cruijff ArenA heten. Dat zijn het bestuur van de Amsterdam ArenA, de directie van Ajax en de burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam dinsdag overeengekomen.

Het nieuws komt op de dag dat Johan Cruijff 70 zou zijn geworden. Hij overleed op 24 maart 2016. "Met de naamswijziging willen de drie partijen de beste voetballer die Amsterdam en Nederland heeft gekend een waardig eerbetoon geven", staat in een verklaring. Zoon Jordi Cruijff heeft namens de familie laten weten "verheugd en vereerd te zijn met de intentieovereenkomst om de naam te wijzigen".

Binnen zes maanden worden de afspraken in een definitief contract voorgelegd aan de gemeenteraad, de directies en raden van commissarissen van de Stadion Amsterdam en Ajax. Er komt in de hoofdstad ook nog een straat, plein of brug met de naam van Cruijff. Na de dood van de voetballegende tekenden tienduizenden mensen al een petitie om het stadion, de thuisbasis van Ajax, naar Cruijff te vernoemen. Ook de gemeente Amsterdam sprak zich hiervoor meteen uit.

De directeur van de Amsterdam ArenA gaf daags na het overlijden eveneens aan de mogelijkheid voor een naamsverandering serieus te willen bekijken. Toch duurde het nog even voordat het zover was. Zo moesten niet alleen de nabestaanden toestemming geven, maar ook de aandeelhouders en de acht grote 'founders' Philips, Bouwcombinatie Stadion Amsterdam, Grolsch Bierbrouwerij, KPN, RAI, ABN AMRO Bank, Coca Cola en de Nederlandse Staatsloterij.

Ter nagedachtenis aan Cruijff vindt dinsdagavond een speciale stratenloop plaats, waarbij hardlopers langs 14 memorabele plekken komen die doen denken aan de voormalig profvoetballer. De loop begint bij het Olympisch Stadion en eindigt bij de ArenA. In maart maakte FC Barcelona al bekend dat het zijn nieuw te bouwen stadion voor de jeugdspelers naar Johan Cruijff zal vernoemen. Bovendien laat de Spaanse club een standbeeld maken van Cruijff, die als speler en coach Barcelona naar grote successen voerde. Ook in Barcelona krijgt Cruijff nog een straat naar hem vernoemd.