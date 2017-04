Nainggolan stuurt Pescara terug naar Serie B

Op de 33e speeldag in de Italiaanse Serie A is AS Roma maandag met 1-4 gaan winnen op het veld van hekkensluiter Pescara. Rode Duivel Radja Nainggolan speelde de volledige wedstrijd en scoorde op slag van rust de 0-2. Thomas Vermaelen kwam niet van de bank.

In de stand blijft Roma tweede, op acht punten van Juventus. Het Napels van Dries Mertens, dat zondag niet beter deed dan een 2-2 gelijkspel bij Sassuolo, volgt als derde nu op vier punten van Roma.



Met de nederlaag werd het lot van Pescara bezegeld. De club verdwijnt na één seizoen alweer uit de Serie A.