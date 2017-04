Newcastle United schaart zich opnieuw bij de elite

Newcastle United heeft zich maandag van promotie naar de Premier League verzekerd. Op de 44e en op twee na laatste speeldag in het Championship won het team van ex-Anderlecht-spelers Aleksandar Mitrovic en Chancel Mbemba met 4-1 van Preston North End.

Mitrovic speelde de volledige wedstrijd, Mbemba kwam niet van de bank. Doelman Matz Sels stond niet op het wedstrijdblad. Newcastle is nu zeker dat het minstens bij de eerste twee zal eindigen. Het volgt op vier punten van leider Brighton, dat vorige speeldag al zekerheid omtrent de promotie verwierf. Reading is derde, op dertien punten van Brighton en negen van Newcastle.



Newcastle degradeerde vorig jaar uit de Premier League. In maart 2016 werd de Spanjaard Rafael Benitez trainer van de "Magpies", na het ontslag van Steve McClaren, maar ook hij kon Newcastle niet bij de elite houden. Desondanks bleef de ex-coach van Valencia, Liverpool, Inter Milaan, Chelsea, Napels en Real Madrid aan het roer.