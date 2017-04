Manchester United wint, Benteke velt Liverpool

Burnley heeft Manchester United weinig in de weg kunnen leggen. ManU won na goals van Martial en Rooney. Benteke scoorde twee keer bij zijn ex-club Liverpool.

Marouane Fellaini stond de hele match tussen de lijnen bij het team uit Manchester, terwijl Steven Defour bij Burnley op de bank bleef.



United (63 punten) staat in de stand vijfde, op een punt van stadgenoot City en drie van Liverpool op de derde stek. Burnley (36 punten) is vijftiende.



Liverpool leed een verrassende 1-2 thuisnederlaag tegen Crystal Palace. Rode Duivel Christian Benteke was de grote uitblinker bij de bezoekers met twee doelpunten tegen zijn ex-team.



Coutinho (24.) zette Liverpool op voorsprong, maar Benteke (42.) hing nog voor het rustsignaal de bordjes op gelijke hoogte. De Rode Duivel duwde aan de tweede paal een voorzet van Cabaye binnen. De thuisploeg ging op zoek naar een tweede treffer, maar een kwartier voor tijd sloeg Benteke (74.) opnieuw toe. De spits kopte een doorgeschoten corner van dicht bij voorbij Liverpool-keeper Simon Mignolet.



Bij Liverpool speelden Simon Mignolet en Divock Origi de volledige match, terwijl Benteke in het slot een applauswissel kreeg. "Bentegoal" speelde vorig seizoen bij Liverpool, maar verkaste in de zomer naar Crystal Palace omdat hij niet in de toekomstplannen paste van coach J├╝rgen Klopp.



In de stand blijft Liverpool (66 punten) hangen op de derde stek. Palace (38 punten) rukt op naar plaats twaalf.