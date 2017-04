Tubeke en Cercle zijn zeker van behoud

Tubeke heeft zaterdag op de vijfde en voorlaatste speeldag in de play-downs van de Proximus League met 1-0 gewonnen van OH Leuven. Vrijdag klopte Cercle Brugge Lommel United met 0-1. Tubeke en Cercle Brugge zijn zo zeker van het behoud in 1B. Op de laatste speeldag maken OH Leuven en Lommel United in het Eneco stadion onder elkaar uit wie degradeert.

Tubeke ontsloeg deze week coach Régis Brouard om zo een "schokeffect" te creëren. Zaterdag volgde de verhoopte driepunter, dankzij een doelpunt van Simon Zenke in de 34e minuut. Door een treffer van Ivan Yagan in de 75e minuut won Cercle Brugge vrijdag van Lommel United.



In de stand telt leider Tubeke 23 punten. Daarna volgt Cercle Brugge met 22 punten, voor OH Leuven (20) en Lommel United (19). Op de slotspeeldag staan Cercle Brugge-Tubeke en OH Leuven-Lommel United op het programma. De Limburgers moeten volgende week vrijdag winnen bij OHL, zo niet volgt volgend seizoen een verblijf in de eerste amateurklasse. Voor OHL volstaat een gelijkspel om zich te verzekeren van het behoud.