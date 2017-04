Kersverse promovendus Brighton verliest door twee eigen doelpunten van doelman

Brighton & Hove Albion heeft met 2-0 verloren tegen Norwich City op de 44e speeldag van de Engelse Championship. Doelman David Stockdale was de pechvogel van de avond bij Brighton met twee eigen doelpunten. S├ębastien Pocognoli speelde de volledige wedstrijd bij de Seagulls.

Maandag verzekerde Brighton zich nog voor het eerst in 34 jaar van promotie naar de Engelse hoogste afdeling. Op bezoek bij Norwich leken Pocognoli en co de festiviteiten nog niet helemaal verteerd te hebben. Vooral voor doelman David Stockdale werd het geen leuke avond. Hij incasseerde twee nagenoeg identieke doelpunten (18., 39.) toen hij twee keer een schot via het doelkader en zijn eigen lichaam in doel zag verdwijnen.



In de rangschikking staat Brighton nog altijd ruim aan de leiding met 92 punten. Eerste achtervolger Newcastle (85 punten) komt maandag nog in actie tegen Preston North End. Bij een eventuele nederlaag van Newcastle is Brighton, naast de promotie naar de Premier League, ook nog eens zeker van de titel in het Championship.