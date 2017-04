Ex-Engels international overlijdt op 44-jarige leeftijd

Ugo Ehiogu, de coach van de U23 van Tottenham, is overleden. Dat hebben de Spurs vrijdagochtend bevestigd. De 44-jarige voormalige verdediger, die vier caps verzamelde bij de Engelse nationale ploeg, was donderdag in elkaar gezakt op het trainingscentrum van Tottenham. Hij werd meteen behandeld en naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar vrijdagochtend aan de gevolgen van een hartaanval.

In zijn spelerscarrière speelde Ehiogu tussen 1991 en 2000 meer dan 200 wedstrijden voor Aston Villa, de daaropvolgende zeven jaar verdedigde hij de kleuren van Middlesbrough. Verder trad Ehiogu ook aan voor West Bromwich Albion, Leeds United, Rangers en Sheffield United.



In 2009 hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak, sinds 2014 werkte hij voor Tottenham. "Worden kunnen deze schok en ons verdriet niet beschrijven", aldus John McDermott, Head of Coaching and Player Development bij de Spurs. "De aanwezigheid van Ugo is onvervangbaar. We wensen zijn vrouw en familie ons diepste medeleven toe."



Het overlijden van Ehogiu is een flinke klap voor de club van Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé. De Spurs nemen het uitgerekend zaterdag in de halve finales van de Engelse FA Cup op Wembley op tegen Chelsea.