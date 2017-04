Aanslag op spelersbus moest beurscrash veroorzaken

De Duitse politie heeft een Duits-Russische verdachte opgepakt in verband met de aanslag van vorige week op de spelersbus van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund, zo heeft het federaal parket vrijdag berichten in de media bevestigd. Wellicht gaat het niet om een extremist maar iemand die op geldgewin uit was.

Bij een politieoperatie nabij de stad T├╝bingen in de zuidwestelijke deelstaat Baden-W├╝rttemberg is vrijdagmorgen vroeg een 28-jarige man opgepakt.



De verdachte had gehoopt de prijs van de aandelen in de voetbalclub te laten zakken. Volgens het onderzoek had hij vanuit het hotel van de club, waar hij sinds 9 april verbleef, op de dag van de aanslag online voor 78.000 euro een pakket van 15.000 aandelenopties in het op de beurs genoteerde Borussia Dortmund gekocht, zo meldde de boulevardkrant Bild. Indien de koers gevoelig zou zijn gedaald, zou hij een miljoenenwinst met zijn tot 17 juni lopende aandelenopties hebben kunnen maken.



De man wordt poging tot moord, veroorzaken van een springstofexplosie en gevaarlijke slagen en verwondingen ten laste gelegd, aldus de mededeling van het federaal parket. Volgens Bild was hij al sinds 13 april gezocht. Medewerkers van de betrokken bank hadden de politie getipt over verdachte handelingen van de man.



Toen de spelersbus het hotel verliet om de spelers naar de match tegen AC Monaco in het kader van de Champions League te brengen, deden zich drie ontploffingen voor. Er vielen twee gewonden, Dortmund-verdediger Marc Bartra en een politieagent. De match werd een dag uitgesteld.



Aanvankelijk gold het incident als terroristisch van aard nadat op de plaats van de aanslag een papier was gevonden dat duidde op een islamistische connectie. De politie had een 26-jarige Irakees als verdachte in voorlopige hechtenis genomen, maar enkele dagen later lieten de autoriteiten weten dat hem niets ten laste kon worden gelegd. Het federaal parket wil om 12.30 uur een stand van zaken in het onderzoek geven.