Stuivenberg: 'Celta was net iets leper'

Albert Stuivenberg hinkte op twee gedachten na de uitschakeling van Racing Genk in de kwartfinales van de Europa League. De Limburgers raakten donderdag tegen Celta de Vigo niet verder dan een 1-1 gelijkspel in de eigen Luminus Arena en dat volstond niet om de 3-2 nederlaag uit de heenmatch goed te maken.

Genk kwam uiteindelijk één doelpuntje tekort om de kwalificatie af te dwingen. "We waren er zo dicht bij en zijn strijdend ten onder gegaan", verklaarde de Genkse T1. "Het was een ongelooflijk knappe prestatie om zo ver door te stoten, ook door de manier waarop. Ik ben trots en teleurgesteld, mijn spelers hebben hetzelfde gevoel."



Na de 0-1 van Sisto kort na het uur sloeg Genk wel nog meteen terug via Trossard, maar de broodnodige tweede treffer kwam er niet. "Er waren niet heel veel echte kansen", oordeelde Stuivenberg. "Er waren wel enkele gevaarlijke fases, maar het bleek net niet goed genoeg vandaag. We probeerden in de slotfase met de inbreng van Dewaest nog iets te forceren, maar de ballen vielen niet goed. Het spel lag ook te veel stil in de slotfase, het was duidelijk dat Celta iets leper was."



Voor Genk wacht zondag al opnieuw een wedstrijd, op speeldag vier in Play-Off 2B ontvangen de Limburgers zondagavond (20u) Moeskroen. Genk is leider met het maximum van de punten en kan via Play-Off 2 mogelijk nog een Europees ticket pakken. "Zondag moeten we er meteen opnieuw staan. Deze Europese campagne smaakt zeker naar meer en iedereen snapt hoe belangrijk het is om zo veel mogelijk Europese wedstrijden op dit niveau te kunnen spelen."