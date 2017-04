Anderlecht onderuit in de verlengingen

Pas in de tweede verlenging ging Anderlecht onderuit op Old Trafford in de terugmatch van de kwartfinale van de Europa League. Rashford scoorde het doelpunt van de kwalificatie voor Manchester United.

Na drie minuten dreigde Anderlecht een eerste maal. Een schicht van Leander Dendoncker viel net over het doel van Sergio Romero. Toch waren het de bezoekers die een snel doelpunt slikten. Met een indrukwekkende steekpass bediende Paul Pogba Marcus Rashford. In twee tijden kwam de bal bij Henrikh Mkhitaryan, die net als in de heenmatch de score opende.



Youri Tielemans en co. waren op achtervolgen aangewezen, maar het team van René Weiler liet de moed niet zakken. Nadat Ruben zich onderscheidde op een kopbal van Pogba en een afstandsschot van Jesse Lingard, stak Frank Acheampong de neus aan het venster. De snelle Ghanees kon net niet profiteren van een misverstand tussen Marcos Rojo en Eric Bailly, zijn poging belandde in het zijnet. Dennis Appiah drong vervolgens door in de zestien meter. De rechtsachter legde af op Dendoncker, Romero duwde zijn te slappe schot in hoekschop.



De 'Red Devils' incasseerden in deze Champions League-campagne tot donderdag maar één doelpunt, tot de 32e minuut. Een afgeweken schot van Tielemans belandde tegen de lat. Aanvoerder Sofiane Hanni knalde in de herneming de 1-1 binnen.





Vroeg in de tweede helft was het alarmfase rood voor het Anderlecht-doel. Na een zware inspanning bracht Luke Shaw het leer voor, Lingard kwam net tekort. Paars-wit liet zich opmerken door enkele goede combinaties en heel wat vechtlust. Tot Appiah, laatste man bij Anderlecht, het leer verspeelde aan Rashford. De spits mocht alleen op Ruben afstormen, week uit om uiteindelijk Appiah terug op zijn weg te vinden. De Fransman slaagde er zo in zijn blunder recht te zetten.





Met de ingevallen Marouane Fellaini als aanspeelpunt pompte United de bal naar voren. Zlatan Ibrahimovic miste nog enkele kansen, onder meer de verdienste van Ruben. In het absolute slot liep Ibrahimovic nog een blessure op aan de rechterknie, waardoor de Zweedse superster naar de kant werd gehaald.



In de eerste verlenging kopte Fellaini de bal naar Pogba, die raak trof. Maar de wedstrijdleiding had een overtreding gezien van de Rode Duivel. Anderlecht kreunde, al probeerde Tielemans het nog vanop afstand. In de tweede verlenging trof de thuisploeg dan toch raak. Andermaal Fellaini won een kopduel, waarna Rashford zich vrij kapte en de bal naast Ruben plaatste: 2-1, een bittere pil voor Anderlecht. Een treffer van de ingevallen Anthony Martial werd nog afgevlagd voor buitenspel, Kara buffelde de potentiële 2-2 over.



De Belgische recordkampioen kan zich na de zware match opnieuw concentreren op de Jupiler Pro League. In Play-off I kijkt Anderlecht zondag voor eigen publiek Club Brugge in de ogen. Bij winst loopt Anderlecht negen punten uit en mogen de West-Vlamingen een kruis maken over hun titelambities.