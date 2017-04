Juventus schakelt Barcelona uit, Monaco klopt Dortmund

FC Barcelona heeft in de kwartfinales van de Champions League geen tweede mirakel kunnen verwezenlijken. Het speelde thuis 0-0 gelijk tegen Juventus, dat de heenmatch met 3-0 won. Ook AS Monaco plaatst zich voor de laatste vier.

Barça kwam met veel goede bedoeling aan de aftrap, maar werkte bijzonder slecht af. Van de talloze doelpogingen ging er slechts eentje tussen de palen, tot grote frustratie van het gouden trio Messi-Neymar-Suarez. Juventus kwam zelf in de tweede helft nog heel dicht bij een doelpunt, maar het schot van Juan Cuadrado ging voorlangs. Aan de overzijde ging een licht afgeweken afstandsschot van Messi rakelings naast. Twintig minuten voor affluiten mocht Sergi Roberto aanleggen, maar zijn schicht ging nipt voorbij de verste paal.



De verdediging van de bezoekers deed zijn reputatie alle eer aan en moest slechts weinig schoten binnen het kader toestaan. Barça-doelman Ter Stegen liet zich bijna nog verrassen door een poging van invaller Mario Lemina. Juve-doelman Gianluigi Buffon hield voor de zevende keer zijn netten schoon in deze Champions League-editie. Lionel Messi en co. konden zo niet opnieuw voor een stunt zorgen, nadat ze in de vorige ronde een 4-0 achterstand wisten op te halen tegen Paris Saint-Germain.



Barcelona strandt voor het tweede opeenvolgende seizoen in de kwartfinales. Juventus bereikt voor de tweede keer in drie jaar de halve finales. In 2015 verloren ze de finale met 1-3 van Barcelona.



JEUGDIG MONACO VERSLAAT DORTMUND OPNIEUW



AS Monaco blijft indruk maken en blikte Borussia Dortmund opnieuw in. Na 2-3 winst in Duitsland werd het 3-1 in het Stade Louis II. Na een dik kwartier was het via wonderkind Kylian Mbappé en Radamel Falcao al 2-0 voor de Monegasken. Aan de andere kant krulde Nuri Sahin een vrije trap tegen de binnenkant van de paal, maar de bal ging er niet in. Marco Reus scoorde kort na de rust de 2-1, maar Germain maakte de klus helemaal af tien minuten voor affluiten. Daarmee zijn de vier halve finalisten van de Champions League bekend: Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid en AS Monaco.