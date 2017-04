Ryan: 'We kunnen geschiedenis schrijven'

KRC Genk ziet de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League van donderdagavond op eigen veld tegen het Spaanse Celta de Vigo wel zitten. De Limburgers verloren de heenmatch in Spanje met 3-2 en moeten dus sowieso winnen om de halve finales te bereiken.

De Limburgers gingen in de heenwedstrijd van een week geleden op Spaanse bodem nipt onderuit, maar de twee uitdoelpunten bieden wel mogelijkheden. Zo volstaat een 1-0 of 2-1 thuiszege om voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de poorten van de halve finales van een Europese beker open te beuken.



"Uiteraard is die 3-2 een gevaarlijk resultaat, maar zo weet je wel dat je absoluut moet winnen. We spelen altijd voor de winst en dat is nu dus niet anders", klonk het bij Genk-coach Stuivenberg, die over een fitte kern beschikt. "Iedereen leeft enorm naar de wedstrijd toe, er staat veel op het spel en de focus is er. We weten dat we moeten winnen, morgen moet het gebeuren"



GESCHIEDENIS SCHRIJVEN



Op de persconferentie woensdag flankeerde doelman Mathew Ryan zijn coach. "Als voetballer droom je van wedstrijden als deze", verklaarde de Genk-doelman tijdens zijn perspraatje in de Luminus Arena.



De van Valencia gehuurde doelman weet wat het is om in de kwartfinales van de Europa League te staan, twee seizoenen geleden stond hij met Club Brugge nog bij de laatste acht (Club verloor toen van Dnipro). "Voor zo'n wedstrijden doe je het als voetballer. Je weet hoe leuk het is om zo'n matchen te spelen. Bovendien maken we nog kans om door te stoten naar de halve finales, dit is dus een mooie kans om nog meer geschiedenis te schrijven en we willen dat ons Europees avontuur nog blijft duren", klonk het bij de 25-jarige Australiƫr.