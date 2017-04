Neuer houdt voetbreuk over aan duel in Madrid

Bayern München zal dit seizoen wellicht geen beroep meer kunnen doen op Manuel Neuer. De doelman heeft in de Champions Leaguewedstrijd op het veld van Real Madrid een breuk in de linkervoet opgelopen, zo bevestigt Bayern op zijn website.

Neuer is vermoedelijk een tweetal maanden buiten strijd, stelde Bayernvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Het gaat om een ernstige blessure. Hij is acht weken out", vertelde Rummenigge. Neuer, die in München bijkomende onderzoeken zal ondergaan, moet dus quasi zeker een kruis maken over de rest van het seizoen.



De aanvoerder van de Duitse nationale ploeg blesseerde zich bij de derde goal van Cristiano Ronaldo. De Portugees was met drie doelpunten andermaal de uitblinker bij Real, dat na verlengingen met 4-2 won en zich zo plaatste voor de halve finales van de Champions League.