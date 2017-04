PSG komt mee op kop na inhaalmatch

Paris Saint-Germain heeft een inhaalwedstrijd van de 31ste speeldag in de Franse Ligue 1 met 2-3 gewonnen bij Metz. De Parijzenaars komen zo naast Monaco aan de leiding.

PSG gaf in het slotkwartier een 0-2 voorsprong uit handen, maar scoorde in de absolute slotfase toch de winning goal. Thomas Meunier speelde bij PSG de hele match.

Cavani (33.) en Matuidi (36.) leken met twee treffers in de eerste helft PSG lang de drie punten te bezorgen, maar via late goals van Jouffre (78.) en Diabaté (88.) hing Metz de bordjes op gelijke hoogte. In de toegevoegde tijd tekende Matuidi (90.+3) met zijn tweede alsnog voor de 2-3.

Bij Metz stond in afwezigheid van eerste doelman Thomas Didillon de Japanner Eiji Kawashima, ex-keeper van Lierse en Standard, tussen de palen.

In de stand beent PSG (77 punten) leider Monaco bij, maar de Monegasken tellen een match minder. Metz staat 15de met 36 punten.