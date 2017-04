Lommel geeft rode lantaarn door aan Cercle Brugge

Op de vierde speeldag in Play-off 3 heeft Lommel United maandagavond met 2-1 gewonnen van Tubeke. In die competitie spelen de nummers vijf tot en met acht (laatste) van 1B nog twee keer tegen elkaar.

Vrijdag al speelden Cercle Brugge en Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk. Alles komt zo op een zakdoek te staan in Play-off 3. Oud-Heverlee Leuven en Tubeke hebben 20 punten, Lommel en Cercle Brugge hebben er 19.



Lommel begon dankzij een 7 op 9 met frisse moed en veel hoop aan de partij en dat loonde. Na een hoekschop trapte Platje knap met een halve retro raak. De Nederlander was ooit nog een cultfiguur in de Eredivisie bij FC Volendam. Nog voor de pauze werd Molenberghs tegen de grond gewerkt in de zestien: Scheelen zette de elfmeter netjes om.



Na ongelukkig hands van Corstjens kregen ook de Waals-Brabanders een strafschop net voor het uur. Camargo lukte de aansluitingstreffer. Tubeke drong aan: in de absolute slotfase ging Zenke neer in de zestien, maar scheids Virant gaf de Nigeriaan geel voor een schwalbe.



De stand van de reguliere competitie werd overgenomen in Play-off 3, maar de punten werden - net zoals in Play-off 1 - door twee gedeeld. De laatste in het klassement op het einde van de rit degradeert naar de eerste amateurdivisie.