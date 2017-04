Brighton viert promotie naar Premier League na zege tegen Wigan

Brighton & Hove Albion heeft zich maandag dankzij een 2-1 zege tegen Wigan Athletic en het gelijkspel van Huddersfield bij Derby County (1-1) op de 43ste speeldag in The Championship verzekerd van promotie naar de Premier League.

Voor Brighton & Hove Albion wordt het de eerste keer sinds het seizoen 1982-1983 dat ze in de Engelse hoogste afdeling mogen aantreden. Voormalig Rode Duivel Sébastien Pocognoli wordt dit seizoen door West Bromwich Albion uitgeleend aan de Seagulls, maar zat maandag niet in de selectie. Voormalig Standard-winger Anthony Knockaert had met vijftien doelpunten en negen assists dan weer een belangrijk aandeel in de titel. Knockaert werd eerder al verkozen tot Speler van het Jaar in de Championship.



Op drie speeldagen voor het einde van de competitie heeft Brighton aan 92 punten voldoende om zeker te zijn van de promotie. Eerste achtervolger Newcastle volgt in de stand op zeven punten. De top twee promoveert rechtstreeks naar de hoogste afdeling. Nummers 3 tot en met 6 spelen de play-offs.



Wigan, voormalig FA Cup-winnaar en ook zelf lange tijd in de Premier League, bood in de eerste helft goed weerwerk. In de 37ste minuut kwam de thuisploeg via Murray toch op voorsprong. Na de pauze verdubbelde March de score. Vijf minuten voor het einde lukte Nick Powell de aansluitingstreffer. De ex-speler van Man Utd raakte op 7 januari geblesseerd en was lange tijd buiten strijd. Sinds zijn comeback op 8 april vond hij al 5 keer de weg naar de netten in amper 72 speelminuten (gespreid over drie duels). Toch staan de Latics met nog drie duels te gaan vijf punten onder de degradatiestreep en de League One dreigt, voor de tweede keer in drie seizoenen.