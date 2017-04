John Terry verlaat Chelsea na dit seizoen

Aanvoerder John Terry is aan zijn laatste maanden bezig bij de Engelse competitieleider Chelsea, de club van Rode Duivels Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi. "Onze kapitein verlaat aan het einde van dit seizoen onze club", zo maakte Chelsea maandag bekend.

De 36-jarige Terry speelt bijna heel zijn profcarrière bij The Blues en is er uitgegroeid tot een clubicoon. Enkel in het seizoen 1999-2000, in het begin van zijn carrière, werd hij even uitgeleend aan Nottingham Forest. Hij speelde er sinds zijn veertiende in de jeugdreeksen en debuteerde er in 1998 reeds in het eerste elftal. Negentien jaar later staan er meer dan zevenhonderd wedstrijden op de teller voor de Londenaars, waarvan 578 keer als aanvoerder.



De 78-voudig international vierde met Chelsea drie keer winst in de League Cup, vier landstitels en vijf eindzeges in de FA Cup. In 2012 volgde de kroon op het werk met winst in de Champions League. Een jaar later mocht hij ook de Europa League bij op zijn palmares schrijven.



"Ik heb altijd een fantastische relatie met de club gehad en die zal na mijn spelerscarrière blijven voortbestaan. We hebben de voorbije weken positieve gesprekken gevoerd, maar ik denk dat het tijd is om de club te verlaten", vertelde Terry. "Ik wil op het juiste moment, op een mooie manier afscheid nemen en ik voel dat het moment nu aangebroken is. Ik heb nog veel te bieden op het veld, maar de kansen bij Chelsea zijn voor mij nu beperkt. Ik wil echter nog doorgaan als speler en dus ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging."



Ook begin vorig jaar - nadat hij zijn basisplaats bij de club was kwijtgeraakt - kondigde Terry al eens zijn afscheid bij de Londense club aan, maar uiteindelijk ondertekende hij er toen toch nog een contractverlenging tot medio 2017. Dit seizoen dateren zijn laatste speelminuten in de Premier League al van begin november.