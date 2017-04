Kompany kopt City naar de zege

Manchester City heeft op de 33ste speeldag van de Premier League de drie punten gepakt op bezoek bij Southampton (0-3). Vincent Kompany stond in de basis en bracht de Citizens met een kopbaldoelpunt op voorsprong. Ook Kevin De Bruyne mocht opnieuw starten.

Kompany en De Bruyne, vorig weekend beiden op de bank in de thuiswedstrijd tegen Hull (3-1), toonden hun waarde in het St. Mary's Stadium. Kompany kopte na 55 minuten de 0-1 voorbij Southampton-doelman Forster en De Bruyne legde de twee volgende goals panklaar voor respectievelijk Sane (78.) en Ag├╝ero (80.). In de stand springen de troepen van coach Pep Guardiola over Liverpool naar de derde stek. Southampton staat negende.