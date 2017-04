Ajax en Lyon zetten eerste stap richting halve finales

Naast Anderlecht-Manchester United en Celta de Vigo-KRC Genk waren er donderdagavond uiteraard nog twee andere kwartfinales in de Europa League. Ajax en Lyon deden een goede zaak en wonnen hun heenwedstrijd.

Davy Klaassen heeft Ajax een uitstekende uitgangspositie bezorgd voor een plek in de halve finales van de Europa League. Met dank aan twee treffers van de aanvoerder bleef de club uit Amsterdam voor eigen publiek Schalke 04 de baas

Klaassen benutte in de 23ste minuut een strafschop en trof in de 52ste minuut opnieuw raak. Hij drukte het krachtsverschil tussen beide ploegen nog zuinig uit, want Ajax mocht zich na een goed optreden verwijten dat het niet verder afstand had genomen. Zo trapten Davinson Sánchez en Donny van de Beek op de lat en misten Bertrand Traoré en Amin Younes ook in kansrijke positie.

Olympique Lyon heeft in eigen huis met 2-1 gewonnen van Besiktas. De Turken leken nochtans op een 0-1 zege af te stevenen na de openingsgoal van de Nederlander Ryan Babel op het kwartier, maar in de laatste tien minuten van de wedstrijd wisten Corentin Tolisso (83.) en Jérémy Morel (85.) die achterstand toch nog om te zetten in een 2-1 zege.

De wedstrijd was met drie kwartier vertraging van start gegaan omdat voor de geplande aftrap tientallen fans op het veld waren gevlucht nadat er projectielen en vuurwerk uit de tribunes boven hen in hun vak werden geworpen. De UEFA besliste daarop de aftrap uit te stellen tot 21u50.

Ook buiten het stadion vonden er voor de aftrap al ongeregeldheden plaats tussen Turkse voetbalfans en de Franse ordediensten, zo stelde een fotograaf van het Franse nieuwsagentschap AFP ter plaatse vast. Ook tussen Turkse en Franse aanhangers zouden er opstootjes geweest zijn.

De terugwedstrijden van de kwartfinales van de Europa League worden volgende week donderdag gespeeld.