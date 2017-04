Halve finale nog mogelijk voor Racing Genk

Racing Genk heeft zijn heenwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League met 3-2 (rust: 3-1) verloren op bezoek bij de Spaanse middenmoter Celta de Vigo.

Het Europa League-sprookje van Genk duurde welgeteld een kwartier in het Balaidosstadion van het Noord-Spaanse Vigo. Genk kwam dan wel 0-1 voor na een treffer met het hoofd van de Nederlander Jean-Paul Bo√ętius na tien minuten. Voor de pauze kregen de Limburgers echter nog drie doelpunten tegen van de ontketende Spanjaarden. Sisto zorgde op het kwartier voor de gelijkmaker, drie minuten later zorgde Aspas met zijn 23ste van het seizoen al voor de 2-1 voorsprong, na gestuntel in de Genkse verdediging. De Zweedse international John Guidetti duwde met de rust in zicht (38.) met de 3-1 het mes nog wat dieper in de wonde.



Na de pauze bracht invaller Thomas Buffel Genk weer onder de levenden door na 67 minuten de aansluitingstreffer voorbij Celta-doelman Alvarez te koppen. Verder kwam Genk niet meer, maar dankzij de twee doelpunten op verplaatsing hebben ze komende week in de terugwedstrijd in de eigen Luminus Arena wel genoeg aan een 1-0 thuiszege om de poorten van de halve finales voor de eerste keer in de clubgeschiedenis open te beuken.