Real, Atlético en Monaco doen goede zaken in kwartfinales

Bekerhouder Real Madrid heeft woensdagavond de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League met 1-2 gewonnen op bezoek bij Bayern München. Stadsgenoot Atlético Madrid, de verliezende finalist van vorig seizoen, haalde het met Rode Duivel Yannick Carrasco in de rangen met het kleinste verschil (1-0) van Leicester City.

In het treffen tussen de Duitse en Spaanse competitieleider was het Arturo Vidal die in de eerste helft een hoofdrol opeiste. Na 25 minuten zette de Chileen met een harde kopstoot na een hoekschop de 1-0 op het scorebord, op slag van rusten joeg hij een elfmeter onbesuisd over de kooi van Keylor Navas na een discutabele strafschop.



De tweede helft was nog maar net op gang gefloten toen Cristiano Ronaldo de gelijkmaker voorbij Manuel Neuer in doel duwde. Voor CR7 was het de eerste treffer na 659 minuten droogte op het kampioenenbal. De situatie zag er plots helemaal anders uit en Bayern kreeg het pas helemaal benauwd na de uitsluiting van Javi Martinez, die op het uur tegen zijn tweede gele kaart aanliep. De Madrilenen voetbalden een karrenvracht aan kansen bij elkaar, uiteindelijk was het opnieuw Cristiano Ronaldo die een kwartier voor affluiten Real op een 1-2 voorsprong zette. De Portugees werd zo de eerste speler met honderd doelpunten achter zijn naam in de Europese clubcompetities. 97 daarvan scoorde hij in de Champions League. In de toegevoegde tijd werd de 1-3 van Sergio Ramos nog afgekeurd wegens buitenspel.



Ook in het Vicente Calderonstadion van Atlético was er voor de pauze een discutabele strafschop tegen Leicester City. Antoine Griezmann ging buiten de zestien tegen de vlakte, maar scheidsrechter Jonas Eriksson wees toch naar de stip. In tegenstelling tot Vidal behield Griezmann wel de kalmte en na 28 minuten stond het dan ook 1-0 in Madrid, meteen ook de eindstand. Yannick Carrasco startte in de basis bij de thuisploeg en werd na 65 minuten naar de kant gehaald.



MONACO WINT UITGESTELDE PARTIJ



AS Monaco won de uitgestelde heenwedstrijd met 2-3 gewonnen op bezoek bij een aangeslagen Borussia Dortmund. De Monegasken vangen zo volgende week woensdag (19 april) de terugwedstrijd aan met een uitstekende uitgangspositie.



Dortmund-coach Thomas Tuchel verklaarde voor de aftrap al dat hij de wedstrijd liever op een latere datum had gespeeld, opdat zijn spelers wat meer tijd zouden hebben om de gebeurtenissen te verwerken. De wedstrijd had aanvankelijk dinsdagavond moeten plaatsvinden, maar werd afgelast nadat de spelersbus van de Duitsers op weg naar het stadion was getroffen door een aanslag. De Spaanse voetballer Marc Bartra raakte bij het incident gewond en werd intussen geopereerd.



Tuchel leek al snel gelijk te krijgen: de thuisploeg was nergens in de eerste helft en keek bij de rust al tegen een 0-2 achterstand aan. Goudhaantje Kylian Mbappé opende na negentien minuten vanuit buitenspelpositie de score, een kwartier later stond het plots 0-2 na een owngoal van Sven Bender. De score had ook hoger kunnen oplopen, want na een kwartier miste Fabinho al een elfmeter na een trekfout op Mbappé, de nieuwste superster aan de Europese voetbalhemel. Na Bojan Krkic werd Mbappé ook de op een na jongste speler ooit die kon scoren in een kwartfinale op het kampioenenbal.



Na de pauze was het met de negentienjarige Ousmane Dembélé een andere tiener die voor Dortmund de aansluitingstreffer scoorde na 57 minuten. De hoop voor de Borussen was van korte duur, iets meer dan tien minuten voor affluiten zorgde Mbappé met zijn tweede van de avond voor de 1-3, zijn 21e treffer van het seizoen. Enkele minuten later milderde Shinji Kagawa nog tot 2-3, waardoor de terugwedstrijd nog niet verloren is voor de Duitsers. Bij de bezoekers mocht Nabil Dirar (ex-Club Brugge) na 66 minuten invallen, drie minuten later liep hij tegen een gele kaart aan.