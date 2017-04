Ex-wereldkampioen Grosskreutz herlanceert carrière in (tweede) Bundesliga

Voormalig Duits international Kevin Grosskreutz speelt volgend seizoen voor Darmstadt. De 28-jarige verdediger zette bij de rode lantaarn uit de Bundesliga zijn handtekening onder een contract voor twee jaar.

"We zijn heel blij en trots dat Kevin naar onze club komt", reageert Darmstadt-coach Thorsten Frings dinsdag. "Hij brengt een schat aan ervaring mee en zal volgend seizoen een heel belangrijk deel van ons team zijn." Darmstadt staat na 28 speeldagen troosteloos laatste in de Bundesliga met 15 punten en lijkt quasi veroordeeld tot degradatie.

Kevin Grosskreutz is een zesvoudig Duits international die in 2014 met zijn land wereldkampioen werd in Brazilië. Hij maakte deel uit van de selectie, maar kwam tijdens het tornooi niet in actie. Sinds september 2014 is hij niet meer opgeroepen.

Vorige maand kondigde de Duitser het einde van zijn carrière aan nadat hij door Stuttgart aan de deur werd gezet. Tijdens een avondje uit met enkele jeugdspelers was hij in een dronken bui betrokken geraakt bij een vechtpartij. Als lid van Borussia Dortmund won Grosskreutz twee landstitels, de Duitse beker en speelde hij de Champions League-finale in 2013 tegen Bayern München (1-2 in Wembley).