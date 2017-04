Antwerpen kleurt rood en wit voor The Great Old

Kersvers eersteklasser Royal Antwerp FC is zondag door Antwerpen getrokken om de promotie van 1B naar 1A te vieren.

Spelers, staf en directie werden 's ochtends ontvangen op het districtshuis in Deurne, waarna ze in een traditionele open bus naar het stadhuis reden om er de felicitaties van burgemeester Bart De Wever en de rest van het stadsbestuur in ontvangst te nemen. Op de Grote Markt werden ze opgewacht door duizenden supporters.



Heel wat Antwerp-fans trokken zondag in een soort parade te voet van het Koningin Astridplein naar de Grote Markt. Ze zongen uit volle borst en staken Bengaals vuur af om de Antwerpenaars duidelijk te maken wie volgens hen dé club van 't stad is. Aan het stadhuis ging het feestje door, in afwachting van de door een fanfare begeleide bus met de spelers die om iets voor 11 uur de Grote Markt opdraaide. De Antwerp-delegatie werd op het Schoon Verdiep ontvangen en verscheen vervolgens met de trofee van de titel op het balkon voor de rood-witte menigte. Coach Wim De Decker en CEO Patrick Decuyper werden er geflankeerd door De Wever en schepen van Sport Ludo Van Campenhout.



De Wever sprak The Great Old binnen ook even toe en sprak zijn bewondering uit voor "de verbindende kracht van voetbal", gezien de duizenden vierende fans buiten. "De stad zal ook de nodige veranderingen aan het Bosuilstadion blijven ondersteunen om er eersteklassevoetbal mogelijk te maken", zei hij. "Het stadsbestuur is trouwens niet van plan om de club ooit van de Bosuil weg te jagen. Wel willen we een nieuwe dialoog op gang brengen rond een Stadion Aan De Stroom, dat willen we aanzienlijk financieel ondersteunen maar dat kan alleen indien er voldoende draagvlak voor ontstaat, niet in het minst bij de supporters." Patrick Decuyper liet nog niet in zijn kaarten kijken en beperkte zich tot de boodschap dat Antwerp "achter de schermen hard zal werken en stap voor stap zal bouwen" om in de toekomst "hier op de Grote Markt nog terug te keren om hopelijk nog mooie dingen te vieren, maar dan in eerste klasse."



Na zowat een uur vertrok de bus opnieuw, ditmaal richting Bosuilstadion. Daar staat nog een groot volksfeest op het programma, al zal dat deze keer allicht geen dagen duren zoals na het promotieduel tegen Roeselare. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Onder meer Tourist Le MC, een notoir Antwerp-fan, zal er optreden en de spelers geven er een uitgebreide signeersessie. Verder zijn er drank- en eetkraampjes en kinderanimatie en kan je Parijs-Roubaix volgen op groot scherm.



Ook de fans verlieten intussen de Grote Markt en omgeving. De brandweer moest in de nasleep van de viering overigens uitrukken naar een dakbrand in de nabije Zirkstraat, mogelijk veroorzaakt door een vuurpijl. Het labo is ter plaatse geroepen om de nodige vaststellingen te doen. Er vielen geen gewonden en de schade beperkte zich tot het dak van één pand.