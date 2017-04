Ajax zet Feyenoord onder druk na 1-5

Ajax heeft zaterdag Feyenoord bijgebeend aan kop van de Eredivisie na een 1-5 zege op het veld van NEC Nijmegen. Maar Feyenoord kan zondag opnieuw 3 punten voorsprong nemen.

Na 8 minuten stond Ajax al 0-2 voor in Nijmegen. In de vierde minuut maakte Golla een own-goal en vier minuten later verdubbelde Neres de Amsterdamse voorsprong. Iets voorbij het halfuur tekende Traore voor de 0-3. Kadioglu bracht kort na de rust weer wat hoop voor NEC, maar met zijn tweede van de avond drukte Traore op het uur die hoop opnieuw de kop in. Ziyech bepaalde in de 78ste minuut de eindstand op 1-5.

Ajax komt naast Feyenoord op de eerste plaats met 72 punten, maar de Rotterdammers komen zondag nog in actie op het veld van PEC Zwolle. Ook PSV, dat 65 punten telt, is nog niet uitgeteld voor de titel. De ploeg uit Eindhoven ontvangt zondag Willem II.

Rode lantaarn Go Ahead Eagles ging zaterdag in eigen huis zwaar onderuit tegen Heracles Almelo: 1-4. De thuisploeg moest al na 12 minuten met een man minder verder na rood voor Manu wegens handspel. Heracles benutte het numerieke overwicht en boekte een makkelijke zege, onder meer dankzij twee treffers van Samuel Armenteros (ex-Anderlecht). Toch moest ook de Belgische doelman Bram Castro zich één keer gewonnen geven. Sebastien Locigno maakte de partij vol bij de Eagles, die op de laatste plaats blijven hangen. Heracles is negende

Vitesse boekte een vlotte 4-2 overwinning geboekt tegen SC Heerenveen, de club van verdedigers Stefano Marzo en Wout Faes. Navarone Foor (5.) en Ricky Van Wolfswinkel (14.) bezorgden Vitesse een dubbele voorsprong, Luciano Slagveer (31.) scoorde voor Heerenveen: 2-1 aan de rust. Na de pauze maakte Van Wolfswinkel (70. en 75.) zijn hattrick compleet. Sam Larsson (89.) legde de 4-2 eindstand vast.

Bij Vitesse mocht Alexander Büttner (ex-Anderlecht) na een uur invallen. Faes maakte de match vol centraal in de Heerenveense defensie, rechtsachter Marzo werd na 36 minuten vervangen. Ook Reza Ghoochannejhad (ex-Standard) stond bij de Friezen op het veld. Vitesse is nu vijfde, Heerenveen achtste.