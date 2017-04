'Strippende Sylvie' moet Hannover terug naar Bundesliga loodsen

Hannover 96 doet er alles aan om opnieuw te promoveren naar de Bundesliga. Met Sylvie Meis zet de Duitse club zelfs een geheim wapen in...

In de kleedkamer van Hannover staat een levensgrote kartonnen versie van Sylvie Meis die aangekleed werd met 9 kledingstukken. Bij iedere overwinning mag er één kledingstuk weggenomen worden. Sinds de invoering van 'strippende Sylvie' boekte Hannover al 6 overwinningen, nog drie te gaan dus. Volgens Bild heeft de kartonnen Sylvie enkel nog een broekje en twee trainingsshirts aan. Hannover 96 staat momenteel op kop in de Duitse tweede klasse, met één puntje voorsprong op Stuttgart.



Sylvie Meis is sinds de passage van Rafael Van der Vaart bij Hamburg een grote ster in Duitsland. De ondertussen ex-vrouw van Van der Vaart is een bekende tv-persoonlijkheid.