Napoli ondanks zege en goal van Mertens niet naar finale

Juventus heeft zich geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. Het team uit Turijn verloor woensdag wel de terugmatch van de halve finales met 3-2 bij Napoli, maar stoot door dankzij de 3-1 zege uit de heenmatch.

Higuain (32.) scoorde op het halfuur, maar Hamsik (53.) gaf Napoli meteen na rust nieuwe hoop. Enkele minuten later leek opnieuw Higuain (58.) de boeken toe te doen. Via doelpunten van de pas ingevallen Dries Mertens (61.) en Insigne (57.) werd het toch nog een spannend slot. Napoli ging op zoek naar een vierde doelpunt, maar de Turijnse afweer stond pal.



Tegenstander in de finale is het Lazio van Jordan Lukaku, dat in de halve finales stadgenoot AS Roma (Radja Nainggolan, Thomas Vermaelen) uitschakelde.