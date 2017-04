Eden Hazard bederft met twee goals comeback van Vincent Kompany

Chelsea heeft woensdag de kraker van de 31e speeldag in de Premier League gewonnen. "The Blues" klopten in eigen huis Manchester City met 2-1. Eden Hazard scoorde beide Londense goals. Bij City maakte Vincent Kompany, voor het eerst sinds november opnieuw in de basis, de negentig minuten vol.

Hazard was meteen bij de les. De Rode Duivel (10.) verschalkte City-keeper Caballero na tien minuten een eerste keer, met een bal die lichtjes afweek op Kompany. Aguëro (26.) hing de bordjes snel weer op gelijke hoogte, nadat Chelsea-doelman Thibaut Courtois de bal niet voldoende kon wegwerken. Maar opnieuw Hazard zette de thuisploeg op voorsprong. Caballero stopte eerst nog de elfmeter van de Belg, maar moest zich nadien gewonnen geven op de rebound.



Bij Chelsea speelde Thibaut Courtois negentig minuten, terwijl Eden Hazard in het slot naar de kant werd gehaald. Michy Batshuayi bleef op de bank. Kevin De Bruyne verliet bij City tien minuten voor tijd het veld.



Tottenham Hotspur kroop op bezoek bij Swansea door het oog van de naald. Routledge (11.) leek de thuisploeg lang de volle buit te bezorgen, maar Alli (88.), Son (90.+1) en Eriksen (90.+4) zetten de scheve situatie in extremis recht en zorgden voor de 1-3 eindstand. Tottenham-Belgen Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé speelden de hele match.



Liverpool heeft thuis een slechte zaak gedaan tegen Bournemouth. Afobe (7.) scoorde vroeg voor de bezoekers, maar Coutinho (40.) en Rode Duivel Divock Origi (59.) met een kopbal brachten de score op 2-1. King (87.) sleepte laat toch nog een punt uit de brand voor de bezoekers. Simon Mignolet en Origi speelden de hele match.



Crystal Palace ging met 3-1 de boot in bij Southampton. Christian Benteke (31.), die heel de match speelde, bracht de bezoekers op 0-1, maar via goals van Redmond (45.), Yoshida (84.) en Ward-Prowse (85.) hield Southampton de punten thuis.



Chelsea blijft in de stand aan kop met 72 punten, zeven meer dan eerste achtervolger Tottenham. Liverpool (60 punten) staat derde, voor Manchester City (58 punten). Crystal Palace (31 punten) is zestiende.