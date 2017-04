Leider Bayern lijdt tweede nederlaag van het seizoen

Op de 27e speeldag in de Duitse Bundesliga heeft leider Bayern München dinsdag zijn tweede nederlaag van het seizoen geleden.

De titelhouder verloor met 1-0 bij nummer drie Hoffenheim, dat in de voorgaande zeventien competitiewedstrijden nog nooit had gewonnen van de voetbalgrootmacht, maar dit seizoen voor eigen publiek wel ongeslagen is. Andrej Kramaric scoorde in de 21e minuut het enige doelpunt van de partij.



Voor Arjen Robben was de tweede competitienederlaag extra bitter. De Nederlandse aanvaller fungeerde voor de eerste keer in de Bundesliga als aanvoerder van zijn ploeg.



Bayern verzuimde bij Hoffenheim nog verder weg te lopen van eerste achtervolger RB Leipzig, dat woensdag op verplaatsing bij FSV Mainz speelt en tot op tien punten kan naderen. Hoffenheim volgt op veertien punten van de lijstaanvoerder, die dinsdagavond heel wat kansen liet liggen.