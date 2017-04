Tweede dochtertje voor Witsel

Axel Witsel (28) is voor de tweede keer vader geworden. De Rode Duivel is in de wolken met de geboorte van zijn tweede dochter, uitgerekend op de verjaardag van zijn partner Rafaella Szabo. Dat heeft hij maandag bekendgemaakt op Instagram.

Het meisje, geboren op 31 maart, kreeg de voornaam Evy en is op de foto te zien met haar zus Maï-Li, die een dag later haar tweede verjaardag vierde. De voormalige Gouden Schoen behaalde afgelopen zaterdag in de Chinese Super League een eerste competitiezege van het seizoen met Tianjin Quanjian.