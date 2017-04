Bailey lacht bokser uit op Snapchat en krijgt daar al snel spijt van...

Leon Bailey zal in het vervolg tweemaal nadenken eer hij nog eens een video deelt via Snapchat. De ex-speler van Racing Genk kreeg het stevig aan de stok met een profbokser.

Tijdens een sessie in de fitness filmde Bailey een bokser terwijl hij een schijngevecht hield voor de spiegel. De speler van Bayer Leverkusen noemde de man onder meer een clown en deelde de video via Snapchat. Profbokser Atif Tanriseven Ribera kreeg het filmpje onder ogen en was woest. Hij besloot om Leon Bailey te confronteren, niet met slagen, maar met woorden. "Waarom zit je me te filmen? Jij bent een clown, een fake-ass voetballer! Als ik het nog een keer hoor, breek ik je gezicht!".



De volledige conversatie werd live uitgezonden op Facebook. "Leon Bailey, ik hoop voor jou dat je bij dezen hebt geleerd dat je mensen altijd moet respecteren, koste wat het kost. Wij zijn allemaal maar mensen. Je bent ook ooit van nul begonnen. Denk aan je waardigheid en aan die van anderen. Jij bent niet de enige sporter in deze wereld en ik hoef niet beroemd te zijn. Daar doen we het niet voor", aldus de bokser op zijn Facebook-pagina.