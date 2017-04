PSG verkoopt Monaco een mentale tik in de finale Coupe van de la Ligue

Paris Saint-Germain heeft zaterdag in het stadion van Lyon de Coupe de la Ligue gewonnen. De Parijzenaars klopten in de finale competitieleider Monaco met ruime 1-4 cijfers.

Monaco en Paris Saint-Germain, de nummers één en twee uit de competitie, keken de kat niet uit de boom. Draxler (4.) bracht PSG al vroeg op voorsprong, maar Lemar (27.) stelde voor het halfuur gelijk. Met een goal van Di Maria (44.) net voor de pauze en van Cavani (54.) erna, maakte PSG het verschil. Opnieuw Cavani legde in het slot de 1-4 eindstand vast.



Het is de zevende Coupe de la Ligue uit de geschiedenis van de club, de vierde op rij. Thomas Meunier, die de afgelopen week met een blessure nog verstek moest laten gaan voor de twee interlands met de Rode Duivels, bleef op de bank.



Met nog acht wedstrijden te spelen, volgt PSG op drie punten van Monaco in de Ligue 1. Er is geen onderlinge partij meer, dus moet de landskampioen hopen op een misstap van de Monegasken. Monaco klopte PSG in augustus met 3-1, eind januari bleef het 1-1 in het Parc des Princes.