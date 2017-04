Lommel wint degradatieduel tegen OHL

Lommel United heeft zaterdag op de tweede speeldag in de play-downs van de Proximus League in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven, dat met een één op zes in vieze papieren komt te zitten.

De Leuvenaars kwamen in Noord-Limburg nochtans al snel 0-1 voor, na een owngoal van Wouter Corstjens na tien minuten. Diezelfde Corstjens zette vijf minuten later zijn misser al meteen recht door de gelijkmaker over de Leuvense doelman Laurent Henkinet in doel te koppen. Even na de pauze zorgde Christophe Bertjens (51.) voor de 2-1, nadien werd er niet meer gescoord in Lommel.



Vorig weekend haalde Lommel op de openingsspeeldag al fors uit op bezoek bij Cercle (0-5) en dankzij hun zes op zes naderen ze in de stand met vijftien punten tot op amper één punt van OHL. Tubeke blijft aan de leiding met negentien punten, eentje meer dan Cercle. Beide teams speelden vrijdag al 2-2 gelijk.



Komend weekend ontvangt OHL Cercle Brugge, Lommel moet dan op bezoek bij de leiders uit Tubeke. In de play-downs spelen de nummers vijf tot en met acht van 1B nog twee keer tegen elkaar. De stand van de reguliere competitie werd overgenomen, maar de punten werden - net zoals in Jupiler Pro League Play-Off 1 - door twee gedeeld. De laatste in het klassement op het einde van de rit degradeert naar de eerste amateurdivisie.