Toeschouwers krijgen waar voor hun geld in de Bundesliga

Aan doelpunten geen gebrek op de 26e speeldag in de Bundesliga. Bayern München, RB Leipzig en Werder Bremen tekenden samen voor 15 doelpunten.

Koploper Bayern München haalde thuis het telraampje boven tegen Augsburg. Der Rekordmeister won afgetekend met 6-0. Robert Lewandowski was goed voor een hattrick. Thomas Müller vond twee keer de weg naar de netten, Thiago nam het overige doelpunt voor zijn rekening. Bij Bayern kregen onder meer Arjen Robben, David Alaba en Arturo Vidal rust. Robben mocht na de pauze wel invallen.



Eerste achtervolger RB Leipzig had in eigen huis evenmin moeite met hekkensluiter Darmstadt 98. Leipzig haalde het met 4-0, Naby Keïta trof twee keer raak. De club uit het oosten van Duitsland behoudt zo een voorsprong van vier punten op Hoffenheim, dat vrijdag Hertha BSC met 1-3 versloeg in de hoofdstad.



Hoffenheim neemt zo de derde plek over van Borussia Dortmund. De troepen van Tuchel bleven in de Kohlenpott-derby op een 1-1-gelijkspel steken tegen Schalke 04. Aubameyang opende vroeg in de tweede helft de score in Gelsenkirchen, maar Kehrer bezorgde de thuisploeg nog een punt.



Werder Bremen boekte een klinkende overwinning op het veld van Freiburg. Onder meer dankzij drie doelpunten van Delaney won Werder met 2-5 in de hoofdstad van het Zwarte Woud.



Hamburg, dat net als Werder Bremen enkele hachelijke seizoenen achter de rug heeft, zet eveneens een prima reeks voort. HSV won in eigen huis met 2-1 tegen FC Köln en pakt zo tien punten in de laatste vier wedstrijden.