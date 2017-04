Benteke smeert Chelsea verrassende thuisnederlaag aan

In de Premier League heeft koploper Chelsea op de 29e speeldag een verrassende nederlaag geleden tegen Crystal Palace. Christian Benteke scoorde al vroeg de beslissende treffer van de partij, die de Eagles met 1-2 wonnen op Stamford Bridge.

Chelsea kende een droomstart, toen Fabregas (5.) al vroeg, op aangeven van Eden Hazard, de 1-0 op het bord zette. Maar Crystal Palace was niet aangeslagen, en draaide de score in twee minuten om. Zaha (9.) versloeg Thibaut Courtois eerst na een pasje van Christian Benteke, en vervolgens klopte de Rode Duivel (11.) de Belgische doelman een tweede maal. Chelsea ging verwoed op zoek naar de gelijkmaker, maar de bezoekende defensie stond pal. Ook Michy Batshuayi, die een kwartier voor tijd inviel, vond het gaatje niet. Thibaut Courtois en Eden Hazard, beiden weer fit na hun blessures bij de Rode Duivels, speelden bij Chelsea de hele match, net als Benteke bij Crystal Palace.



Tottenham Hotspur, met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen in de basis en Mousa Dembélé als invaller vlak voor de pauze, won met 0-2 op Burnley. Dier (66.) en Heung-Min Son (77.) maakten in de tweede helft het verschil voor de Spurs. Steven Defour viel bij de thuisploeg na 78 minuten in.



Manchester United kwam in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen West Bromwich Albion. Marouane Fellaini speelde bij ManU de hele match, terwijl Nacer Chadli bij de bezoekers iets over het uur naar de kant werd gehaald.



Watford won, zonder de geblesseerde Christian Kabasele, met het kleinste verschil tegen Sunderland. Britos (59.) maakte het enige doelpunt. Jason Denayer stond de hele match op het Sunderland-middenveld, zijn teammaat Adnan Januzaj werd na zeventig minuten gewisseld.



Chelsea (69 punten) blijft aan kop, met zeven punten meer dan eerste achtervolger Tottenham (62 punten). Manchester United staat vijfde met 53 punten. West Brom (44 punten) is negende, Watford (34 punten) tiende en Burnley (32 punten) vijftiende. Crystal Palace bezorgt zichzelf door de zege ademruimte en staat zestiende met 31 punten, vier meer dan Hull City dat op de eerste degradatieplaats staat. Sunderland blijft rode lantaarn met twintig punten.