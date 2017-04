Origi trefzeker in Merseyside Derby

Liverpool heeft op de dertigste speeldag in de Premier League de Merseyside Derby tegen stadsgenoot Everton met 3-1 gewonnen.

Bij de pauze stond het 2-1 op Anfield, na treffers van sterspeler Sadio Mané (8.) en Philippe Coutinho (31.) voor The Reds, verdediger Matthew Pennington had scoorde na 28 minuten tegen voor de bezoekers, waarbij Romelu Lukaku de hele wedstrijd speelde en collega-Rode Duivel Kevin Mirallas op de bank moest starten en pas in de slotfase mocht invallen.



Aan de overzijde stond Simon Mignolet tussen de palen, maar het was invaller Divock Origi die na de kampwissel de hoofdrol opeiste. Twee minuten nadat de 21-jarige spits de geblesseerde Mané had vervangen, zorgde hij met een afstandsschot voor de veilige 3-1 voorsprong, die nadien niet meer in het gedrang kwam.



Voor Origi was het de vijfde competitietreffer van het seizoen, de negende in alle competities samen. Romelu Lukaku kwam niet tot scoren, maar blijft met 21 treffers achter zijn naam wel topschutter in de Premier League. Big Rom heeft twee doelpunten meer gescoord dan Spurs-aanvaller Harry Kane (19), Alexis Sanchez van Arsenal volgt op de derde plaats met achttien doelpunten.



In de stand springt Liverpool met 59 punten voorlopig over Manchester City naar de met Tottenham Hotspur gedeelde tweede plaats, op tien punten van leider Chelsea. Tottenham, City en Chelsea hebben wel twee wedstrijden minder op de teller dan de Liverpudlians.