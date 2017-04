Simons haalt stevig uit naar Wilmots

Timmy Simons haalt in zijn biografie '1000' stevig uit naar Marc Wilmots. De ex-bondscoach nam Simons in extremis niet mee naar het WK in Brazilië.

"Marc had me gezegd: 'Wat er ook gebeurt, jij gaat altijd mee naar Brazilië.' Hetzij als speler, hetzij als lid van de technische staf bijvoorbeeld. Uiteindelijk heb ik twintig minuten voor de persconferentie te horen gekregen dat ik niet geselecteerd was. Als je dan achteraf zegt dat we al zo veel hebben meegemaakt en goede vrienden zijn, dan zeg ik: welke vriend doet zoiets? Als je zoiets belooft, doe het dan ook, of hou gewoon je mond", aldus het boegbeeld van Club Brugge.