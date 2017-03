Lukaku is Speler van de Maand in Engeland

Romelu Lukaku is vrijdag door de Premier League uitgeroepen tot Speler van de Maand maart. Het is de eerste keer dat de spits van Everton deze eer te beurt valt.

Lukaku kreeg de voorkeur op doelman Artur Boruc en diens ploegmaat Joshua King (Bournemouth), Nathan Redmond (Southampton), Mamadou Sakho (Crystal palace) en Georginio Wijnaldum (Liverpool). In drie Premier League-wedstrijden vond Lukaku vier keer de weg naar het doel.



De 23-jarige Rode Duivel gaf ook twee assists. Lukaku is met 21 competitietreffers de topschutter van de Premier League. Hij werd bovendien de eerste speler van Everton die meer dan twintig goals maakte in één seizoen. "Ik ben hier gelukkig mee", reageerde Lukaku, die werd verkozen door een panel van kenners, aanvoerders en supporters.



"Dit geeft me een nieuwe boost. Ik speel momenteel goed en ook het team is op dreef." Eden Hazard werd in oktober verkozen tot Speler van de Maand. Ook Rode Duivels Christian Benteke (april 2015), Jan Vertonghen (maart 2013) en Marouane Fellaini (november 2012) staan op de erelijst. Everton bezet met 50 punten de zevende plaats in de Premier League. De Toffees hebben zicht op Europees voetbal en zijn ook nog niet uitgeteld voor een Champions League-ticket.