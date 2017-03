8 Aziatische en 9 Afrikaanse landen op WK 2026?

Het FIFA-Bureau, dat bestaat uit FIFA-baas Gianni Infantino en de voorzitters van de zes confederaties, heeft een voorstel klaar over hoe de verdeling van de landen geregeld kan worden bij de uitbreiding van het WK naar 48.

Dat heeft de Wereldvoetbalbond donderdag bekendgemaakt. De Raad van Bestuur van de FIFA moet het voorstel wel nog ratificeren.



Elk van de zes confederaties mag volgens het plan dat momenteel op tafel ligt meer deelnemers afleveren dan dat op dit moment met een WK met 32 het geval is. Europese landen blijven het talrijkst vertegenwoordigd, met zestien plaatsen in plaats van de huidige dertien. De Afrikaanse bond CAF en zijn Aziatische tegenhanger AFC mogen fors meer tickets uitdelen. Afrika, dat het momenteel met vijf rechtstreekse plaatsen moet stellen, krijgt er negen, terwijl Azië stijgt van vier rechtstreekse naar acht.



De CONCACAF, die landen uit Noord- en Centraal-Amerika vertegenwoordigt, en de CONMEBOL, de overkoepelende voetbalbond van Zuid-Amerika, zullen het in de nieuwe regeling met elk zes rechtstreekse tickets moeten doen. Voor de CONCACAF betekent dit drie extra plaatsen, voor de CONMEBOL twee. De Oceanische voetbalbond OFC mag tot slot sowieso met een land naar het WK, terwijl het nu geen enkel rechtstreeks ticket mocht uitdelen. Als Nieuw-Zeeland het niet zou halen, krijgen we sowieso één van de vele Pacifisiche eilandenstaatjes voor het eerst op een eindronde.



Naast de 46 rechtstreekse tickets, zullen net zoals dat voor een WK met 32 geldt de laatste twee plaatsen ingevuld worden door de winnaars van de intercontinentale play-offs. Momenteel hebben die de vorm van een duel tussen een team uit Azië tegen een team uit Noord- en Centraal-Amerika, en een Oceanisch land tegen een Zuid-Amerikaans land. Maar ook hier heeft de FIFA grootsere plannen, met een tornooi met zes landen waarvan er twee zich uiteindelijk plaatsen voor het WK. Elke confederatie krijgt hierbij een deelnemer behalve de UEFA. De resterende plaats zal ingevuld worden door een land uit de confederatie van het gastland.



De Raad van Bestuur van de FIFA moet het voorstel nu ratificeren. De Wereldvoetbalbond laat weten dat de volgende bijeenkomst van de Raad geprogrammeerd staat op 9 mei, twee dagen voor het 67ste FIFA-congres.