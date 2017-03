Scheidsrechter/topmodel denkt even niet aan voetbal

De echte voetballiefhebbers onder jullie zullen Claudia Romani wellicht wel kennen... Dit Italiaanse model koos enkele jaren geleden voor een opmerkelijke carrièreswitch. Ze behaalde haar licentie om scheidsrechter te worden in de Italiaanse Serie A en B.

Tot een officiële wedstrijd kwam het echter nog niet. Het is maar de vraag of haar debuut er ooit komt. Romani werd gespot met een shirt van AC Milan, niet meteen neutraal te noemen. De bewuste foto zorgde voor een storm van kritiek in haar thuisland. Om even te ontsnappen aan alle kritiek boekte ze een ticket richting Miami. Gelukkig is er Instagram om haar avonturen daar op te volgen.