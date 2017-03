Chapecoense speelt na vliegramp alsnog tegen Nacional

Ruim vier maanden nadat Chapecoense en Atlético Nacional tegen elkaar zouden spelen in de finale van de Copa Sudamericana, komt het alsnog tot een duel tussen de Braziliaanse en Colombiaanse voetbalclubs.

De ploegen duelleren in twee wedstrijden om de Recopa, de Zuid-Amerikaanse Supercup. Chapecoense heeft vanwege de bijzondere omstandigheden toestemming gekregen om in de eigen Arena Condá te spelen, die eigenlijk te klein is voor zo'n duel.



Beide clubs zouden eind vorig jaar strijden om de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League. Op 28 november stortte het vliegtuig met de selectie van Chapecoense echter neer, op weg naar Colombia. Slechts zes van de 77 passagiers overleefden de vliegramp, onder wie drie spelers.



Op aandringen van Atlético Nacional besloot de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol als eerbetoon Chapecoense uit te roepen tot winnaar van het toernooi. Chapecoense ontvangt Atlético Nacional volgende week dinsdag (4 april). De terugwedstrijd wordt op 10 mei in Medellin gespeeld.