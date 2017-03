Wilmots ziet Ivoorkust gelijkspelen en supporters veld bestormen (VIDEO)

Video

Marc Wilmots keek maandag vanop de tribunes toe hoe zijn toekomstige ploeg Ivoorkust in een vriendschappelijke voetbalinterland in Parijs 1-1 gelijkspeelde tegen Senegal. De match konden niet worden uitgespeeld wegens een veldbestorming.

Bij de rust was het nog 0-0 in Parijs. Sadio Mane zette Senegal in de 68ste minuut op voorsprong vanop de penaltystip. Drie minuten later legde Gohi Bi Cyriac, ex-Standard en -Anderlecht en momenteel door Oostende uitgeleend aan Fulham, de eindstand vast.

Het duel in het Stade Charléty werd twee minuten voor tijd gestaakt nadat supporters het veld bestormden. Stewards probeerden de toeschouwers tegen te houden, maar slaagden daar niet in. Omdat scheidsrechter Tony Chapron oordeelde dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden, besloot hij de teams naar binnen te sturen. De partij werd daarna niet meer hervat.

Marc Wimots treedt op 1 april officieel in functie als bondscoach van Ivoorkust.