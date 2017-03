Courtois, Fellaini en Ciman niet inzetbaar tegen Rusland

Doelman Thibaut Courtois, middenvelder Marouane Fellaini en verdediger Laurent Ciman zullen dinsdag in Sochi niet in actie komen in de oefeninterland tegen Rusland. De KBVB deelde mee dat de drie Rode Duivels geblesseerd afhaken.

Courtois heeft last van de heup, Fellaini blesseerde een teen en Ciman heeft kniepijn. De drie stonden afgelopen zaterdag wel nog in de basis in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (1-1). Bondscoach Roberto Martinez heeft zo weer wat meer puzzelwerk. Net als tegen Griekenland zal hij dinsdag immers ook niet kunnen rekenen op Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thomas Meunier.